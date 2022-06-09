順德(2351)受惠於車用IDM廠客戶訂單強勁，前5月合併營收為48.86億元，年增14.11%，順德預估，今年營運可望逐季成長至第3季，亞系外資最新報告重申順德目標價180元，順德今天盤中股價力守紅盤之上。

順德近幾年將電子事業重心放在車用及工控，並以供應全球IDM客戶為主，由於順德電子事業已多元供應，客戶端透率也隨著車用各式第三代功率半導體及自駕感測器用導線架需求成長持續提高。

受惠於工業應用與車用電子等領域中高階產品需求不斷遞增，順德IDM廠訂單滿手，5月合併營收無畏大陸封城停工及消費性電子需求減弱攀升至10.69億元，月增4.16%，年增17.54%；累計前5月合併營收為48.86億元，年增14.11%。

順德南投新廠預計於111年下半年完成加入生產，為公司未來營收成長及獲利注入新動能，順德預估，今年營運可望不受消費性產品需求減弱影響，逐季成長至第3季，第2季毛利率也會比第1季好，全年業績目標不變。

亞系外資最新報告指出，受益於汽車應用增加，我們預期功率導線架將持續供不應求，特別是電動車及ADAS，不過為反應近期供應鏈不利因素，我們將2022年每股盈餘下調5%，並維持2023年每股盈餘預估，重申「買進」評等及目標價180元。