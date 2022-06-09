晶圓代工龍頭台積電（2330）昨日召開股東常會，股民關注股利政策部分何時從2.75元拉升至3元水準，董事長劉德音則指出，一旦公司成長慢下來才有可能拉高配息，引發市場討論，有分析師轟台積電很小氣，但有網友分析指出，等到台積電配3元就不值得買了。

台積電自2019年起改採季配息股利政策，每季現金股利為每股2.75元，全年股息約11元，台積電董事長劉德音表示，今年資本支出400~440億美元，公司去年整體營收也不過560億美元，資本支出吃掉許多現金，他強調公司為了維持技術領先而持續投資，等成長慢下來才有可能拉高配息。

但有分析師對台積電說法不認同，摩爾投顧分析師郭哲榮在經濟日報撰文指出，台積電股價從高點688元滑落至540元附近，以目前股利政策計算殖利率約2％，反觀美國十年期公債殖利率約3％，因此難以獲得外資青睞，更直言「 配息鐵公積，小心散戶跟你說GG」。

網友則有不同看法，有人表示「等到配3元就不值得買了」、「等到配息拉高GG就不適合投資了」、「不成長就是要全部出清囉」、「成長慢拉高配息…就代表很難成長了」、「買台積電要求配息幹嘛，要配息你可以買航運或0056」、「不要再增加配息了，稅很重」、「多留點錢也好，海外廠很噴錢的」、「沒辦法不管新製程或新廠都要錢，一但步伐慢下來，優勢難維持」。

也有網友認為台積電應該增加股利，紛紛表示「慘，小股東希望落空」、「不多發點股利外資不想買」、 「獲利成長配息也要慢慢成長啦，不求多但求穩」。

英特爾財務長辛瑟（Dave Zinsner）周三發布半導體需求警報，拖累費城半導體指數終場下跌2.39%。台積電今(9)日股價表現弱勢，早盤股價下跌7元來到537元。