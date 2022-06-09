工業地產市場連續爆紅數年，大多頭格局持續，其中以桃園最為熱門，光是去年成交金額就占全台比重達四分之一。

根據高力國際今（9）日公布的統計，2021年全台工業地產成交金額逾1,600億元，為2011年統計以來新高，而且連續四年增長、連三年突破1,000億元，相較2020年，去年增幅高達約27％。

高力國際指出，過去兩年的美中矛盾及新冠疫情使台灣享受到產業紅利，由電子科技業領軍的製造業，更受惠於全球供應鏈重組之轉單效應而蓬勃發展，外銷訂單金額更創下新高。為了因應產能擴張，企業更是積極於全台獵地擴廠，也大幅推升工業地產交易價量俱升。

2021年全台工業地產成交金額達1,634億元，尤其桃園表現最亮眼，去年工業地產成交總額高達373億元、占全台比重約23％。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲表示，桃園為全台工業重心及製造業大本營，尤其投資台灣三大方案金額及工業產值均為全台第一，此現象也促使不只是工業廠商，就連建設開發業、壽險業也看到工業不動產投資機會，擴大工業不動產布局，尋求興建廠辦出售或長期收益的投資機會，因此，吸引各路大咖投資人搶進。近期最著名的案例，即國泰人壽加碼投資桃園，5月初甫簽約桃園高鐵站前地上權開發案，預計投資總額高達260億元，規畫興建辦公大樓、購物商場，以及星級旅館等設施，總開發量體將達15萬坪。結合週邊原有的華泰OUTLET、桃園置地廣場、和逸飯店、青埔重劃區等，提供商務、觀光、住宿、交通等完整重大機能，將使高鐵桃園車站特定區成為桃園新都心。