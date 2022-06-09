台南晶英酒店與台中麗寶福容攜手搶攻國旅市場，用經濟實惠的價格，幫旅人規劃暢遊西台灣風格異趣的玩法，「雙城記 渡假趣」買一晚送一晚住房專案，走訪府城古蹟、盡享小吃美食之餘，再到台中體驗結合購物Outlet、刺激遊樂園、水上天堂以及國際賽車場的綜合性休閒娛樂渡假村，徜徉陽光和煦的放鬆氛圍。即日起至9月30日，雙人成行9,999元+10％起，佛心提供彈性旅遊計畫，兩晚不須連住，6月30日前入住再享免一成服務費禮遇，把握機會提前預約暑假出遊，雙城魅力精彩可期。

台中市后里區的麗寶樂園渡假區占地約200公頃，是全台最大的休閒娛樂渡假中心，專案可享麗寶福容大飯店14坪精緻雙人客房住宿乙晚，含翌日豐盛自助式早餐，加碼樂園門票、賽車場飄移卡丁車體驗或是精緻下午茶好禮三選一，平日訂購更可獲得房型升等至「和洋家庭房」，坐擁獨特日式禪意空間，加上飯店地處交通之便，緊鄰國道1號，下交流道3分鐘即可抵達，搭乘高鐵的旅客也只需事先預約，就能享有台中高鐵站至渡假區免費接駁服務。

若旅客選擇兌換主題遊園門票，可以到夏季限定水上「馬拉灣」樂園，玩遍多達11項消暑的水上設施，其中園區必玩、東南亞第一座可造出三公尺高浪的大型露天造浪池，在安全範圍內親身體會大海嘯狂濤的刺激快感、另外也可挑戰陸地「探索世界」，感受全球唯一4G力快速俯衝的斷軌雲霄飛車或是巨幅擺動海盜船等讓人尖叫連連的遊樂設施，除了闔家同樂，這種另類紓壓的吶喊方式也相當適合三五好友伴遊，讓踏入遊樂園不再只是學生時期畢業旅行的青春回憶錄。

有別於綜合渡假區全包式玩法，座落於繁華舊城區的台南晶英酒店，步行即可抵達國華街、保安路等小吃一級戰場，比鄰台南市美術館、司法博物館、全台首學孔廟等古蹟景點，漫步於巷弄間，細察古都的歷史脈絡。「雙城記 渡假趣」提供12坪海東客房住宿，依房況可升等至兩中床的家庭客房，以及免費贈送至多兩位兒童同行並品嚐經典府城風味早餐，6月底前於平日入住，再加贈十鼓仁糖文創園區門票，在日治時期老糖廠改建的建築，享受鼓樂藝術文化帶來的五感體驗。

台南晶英酒店與台中麗寶福容大飯店「雙城記 渡假趣」即日起至9月30日止拉力開賣，兩人成行含早餐6月底以前只要9,999元，平均每晚不到五千元，遊客可自行規畫連續三天兩夜橫跨中南部之旅，或是擇期出發至兩館旅遊，7至9月暑假旺季則恢復至原價9,999元+10％起，於台南晶英官網訂房加購高鐵再享車票7折起好康。