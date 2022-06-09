領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi）推出兩個完整的系統方案，支援最廣泛應用的建築自動化網路協定－乙太網供電（PoE）和KNX。

NCN5140S簡化門禁和控制面板的開發，是業界第一個通過KNX協會認證的系統級封裝（SiP）。NCN5140S整合了KNX設備的所有關鍵和可認證元件於單個封裝，包括一個數位KNX接收器、一個帶預認證的軟體棧的32位元Arm Cortex-M0+微控制器，以及系統電源DC-DC轉換器。NCN5140S的高度整合大大降低材料成本，讓製造商能開發非常輕薄且現代的設計（總厚度<5 mm）。

安森美同時推出的還有乙太網供電的完整互聯照明方案NCL31010，該元件獨一無二，市場上沒有其他任何元件能與之相比。它整合了單個智能LED驅動器和PoE接口到單個封裝中，支援全互聯和管理照明系統所需的照明和供電需求。

安森美工業方案分部副總裁Michel De Mey說，隨著建築自動化裝置的勢頭不斷增強，行業需要能整合必要功能在簡單、小巧封裝中的方案。安森美推出預認證的KNX SiP和新型智能LED驅動器，為製造商提供了最新的技術和先發優勢，使他們能在更短的時間開發出複雜、大規模的自動化系統。

KNX產品必須通過協會的認證計劃，證明符合支援的協定和配置文件，以確保無縫聯接。因為NCN5140S平台是預認證的，基於該元件的產品繼承了這種合規性，不需要KNX認證測試。所需要的只是KNX產品的修改聲明，省下完整認證流程的時間和工程作業需求。

符合IEEE 802.3bt標準的NCL31010可經由PoE提供超過90瓦的功率，該元件的一個創新應用是可見光通訊（VLC），由高效的降壓LED驅動器成為可能。這涉及到將人眼難以察覺的數據直接調製到LED燈上，使其能廣播數據並作為用於室內定位系統的定位信標。