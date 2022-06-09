高雄市長陳其邁9日特地到高雄長庚紀念醫院視察小兒科特別門診並為辛苦的醫護人員加油打氣。（洪浩軒攝）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄地區現在更正處疫情高原期，各醫療院所的第一線醫護人員全心投入防疫工作，高雄市長陳其邁9日特地到高雄長庚紀念醫院視察小兒科特別門診並為辛苦的醫護人員加油打氣，陳其邁指出，目前高雄的小兒醫療量能充足，國小疫苗覆蓋率也期望能在這周達到8成的目標。

陳其邁指出，長庚醫院備有383個專責病房，其中20床屬於加護病房，院內更設有親子專責病房，長庚醫院也是負責高屏地區病房後送及調度支援的醫院，所以有很多屏東的病童及患者都送到長庚醫院救治，長庚在高屏地區扮演照顧中重症患者最重要的角色。

陳其邁表示，疫情期間長庚醫院或其他醫療院所都非常忙碌，所以真的非常感謝所有醫護人員，他們在疫情或高雄市民、國家需要的時候，義無反顧挺身而出照顧民眾，真的非常感動，也非常感謝，所以特別來幫站在第一線的醫護同仁加油打氣。

媒體詢問目前小兒醫療量能及國小學童疫苗接種覆蓋率等問題，對此，陳其邁回應，經過統計，截至8日高雄專責病房的空床率約還有52％左右，醫療量能充足，而國小學童疫苗接種的覆蓋率已達75％，這周希望能達到8成的目標，至於高中以下校園下周是否恢復實體課程，將會於下午防疫記者會一併對外宣布。