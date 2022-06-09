針對外界質疑8400億防疫預算流向，行政院長蘇貞昌昨（8日）晚間在臉書分享圖卡，並強調自2020年疫情爆發以來，政府已經投入7328億作為防疫、紓困、振興之用，且受國會監督，然而相關新聞報導經轉發至PTT後，網友除湧進蘇貞昌貼文底下網友留言質疑「綠營國會過半要如何監督」，更質問「幾千億一張圖就打發？」

蘇貞昌貼文指出，行政院要特別澄清說明，自2020年疫情爆發以來，政府已投入7328億作為防疫、紓困、振興之用，而且任何一筆支出，都會受國會監督，未來也仍有1065億將做為持續購買防疫物資、振興和融資保證之用。蘇貞昌還自誇，全世界遇此百年大疫，政府與防疫團隊竭力防疫，同時維持經濟正常運作、將疫情衝擊降到最低，讓台灣經濟能在全球各國中表現優異。

相關新聞報導被轉發至PTT論壇後，引起鄉民們熱議，尤其是對於蘇貞昌貼文中的圖卡最有意見，鄉民們幾乎異口同聲提的質疑「所以用去哪裡了? 一張圖就可以解釋喔？」、「我要看報表，你作一張梗圖？」、「所以花到哪？又是有說等於沒說的老招」、「一張圖只能看到大方向，誰知道有沒有亂花？」、「幾千億一張圖就打發了？」。