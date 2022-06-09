民進黨籍立委吳秉叡遭大批網友轉傳貼圖、文章影射他於2020年陪同業者赴衛福部疾管署開會，仲介進口BNT疫苗，收受3億美金佣金，吳報警並控告12名網友，台北地檢署9日依加重誹 謗、公然侮辱罪起訴1名轉傳吳是「全民公敵、是蘇貞昌的狗，幫蘇仲介買疫苗收回扣」貼圖的許姓網友。

另挨告的11名網友，有4人因登報道歉與吳和解獲撤告，其餘包括國民黨台北市青工會會長滿志剛等7人則因罪嫌不足獲不起訴。

不過，台北地檢署針對東洋藥品2020年年洽商德國BNT疫苗代理權「破局」，遭各界質疑幕後有人謀不贓、官商勾結、立委介入「卡疫苗」弊情，目前仍依貪汙罪偵辦中。

2020年10月，東洋藥品公司突然宣布計畫進口3000萬劑BNT疫苗破局，間接影響當時台灣疫苗採購成本，更延遲民眾接種時間半年以上，各界譁然，不少媒體報導有「吳姓立委」陪同港商雅各臣、信東生技赴衛福部疾管署「開會」干預採購，甚至傳出收受佣金3億或5億美金疑雲。

雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥聲明澄清並無此事，但不少網友在LINE群組、臉書、PTT、以及媒體新聞留言區發文或貼圖，影射吳秉叡仲介收回扣。吳秉叡向刑事局報案，並於去年2月、6月兩度向北檢提告12名網友，這12人包括某地方公務員、國民黨台北市青工會會長滿志剛。

起訴指出，許姓網友去年在LINE群組轉傳吳質詢的貼圖，上面寫著吳是全民公敵，指「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重，幹他」。

檢方調查時，許男表示後悔，他只是轉達其他網友貼圖而己，檢方曾曉諭他與吳和解，但雙方未獲和解，另有傳同樣貼圖挨告的網友因和解獲撤告，但許男未能與吳和解，檢方今依加重誹謗、公然侮辱罪起訴。

此外，滿志剛等7名網友是引用媒體報導而發文，檢方認為有經過查證，主觀上認定此事為真，進而做出意見表達，受《憲法》言論自由保障，且疫苗採購屬於可受公評之事，罪嫌不足，將7人不起訴。另有4名網友因登報道歉，與吳和解獲撤告，亦獲不起訴。