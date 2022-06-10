屏東小琉球近年觀光人潮多，島上推動「琉行杯」免費租借，4年以來推算減少44萬個一次性寶特瓶或飲料杯的使用，不僅減少碳排放量，也達到當地垃圾減量目的。

行政院環境保護署與屏東縣政府環境保護局推動「琉行杯共享行動」，由屏東縣小琉球自然人文生態觀光協會執行，自民國107年至110年，營運4年以來響應的店家從29處增加為84處，今年將達上百家店家響應。

屏東縣小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉接受中央社記者電話訪問，民眾、遊客能在租借據點購買飲料時免費租借琉行杯，也可以透過民宿、租車行的訂房借杯、租車借杯的方式，提供多樣且簡便快速的租借環境。

陳文玉說，4年來，琉行杯租借推算約減少44萬個寶特瓶或飲料杯使用，減少碳排放量，達到減少一次用飲料杯、垃圾減量目的。另外，設有「琉行杯」獨立的清洗站，經過2道清洗程序，再用高溫烘乾消毒，每月將杯組送至中央畜產會執行衛生檢驗，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，也做好防疫安全。

陳文玉表示，「琉行杯」今年邁入第5個年頭，希望能夠為島上創造永續環保，推出只要在小琉球當地租借使用琉行杯，並拍下與琉行杯的合照或使用情境照後，到「琉行杯」臉書粉絲專頁按讚，並在活動貼文下方留言張貼照片並標記一位臉書（Facebook）好友，就有機會抽中「小琉球旅遊消費券」，可用於配合的住宿、交通、水上活動與餐飲券。（編輯：陳清芳）1110609