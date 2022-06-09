有些女性談戀愛後，會把所有的時間、精神都放在情人身上，感情成了生活中的唯一，甘願付出全部，甚至為此拋棄原則，秒變愛情至上的「戀愛腦」。運勢命理網站「旺好運」分享，以下4個生肖女，她們在愛情中往往較為衝動，感性大於理性喔！

▍1.生肖牛

生肖屬牛的女性在日常生活都是精打細算、精明的幹練人才，平常看起來非常聰明，但是談戀愛立刻智商下線，碰上感情事就會深陷其中，眼裡只有對方，看不見別人，也因此很容易失去平常的理性，做出很多傻事。

▍2.生肖兔

生肖屬兔的女性甘願成為感情中的小女人，平時心思細膩，但只要暈船就看不見對方的缺點，明明對方是渣男，卻一直故意忽視對方做的壞事，只看對方的好，因此很容易被心愛的人牽著走，要她們做什麼都願意，甚至變成被予取予求的工具人。

▍3.生肖馬

生肖屬馬的女性個性獨立自主，單身的時候生活非常精采，不需依賴他人，不過在感情上卻很容易心軟，當情人開始示軟討好，她們就忍不住下修底線，把原則全部拋開，一再配合對方，但這終究無法長久，一旦傷害累積越來越多，還是會勇於抽身。

▍4.生肖猴

生肖屬猴的女性比較隨心所欲，在感情方面一直都順從自己的心，不會考慮太多，因此談戀愛後會將對方擺在第一順位，不管其他人怎麼建議都聽不進去，當遇到爛男人的時候依舊如此，只要自己喜歡，無論親朋好友如何勸告，她們還是不會離開對方身邊。

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