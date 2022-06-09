拍照是將立體的東西平面化，而大家有看過將平面的照片還原成立體的模樣嗎？現在有這個千載難逢的機會，農林航空測量所將於11日在台北記憶倉庫，辦理「空照時光機：古早味的3D視覺」活動，配合現場影像展活動展出的歷史照片，將老照片顯現成立體的模樣，在觀看的同時也能了解影像中的資訊及拍攝背景，給您彷彿穿越時光走廊回到過去。

農航所指出，這次活動之航照影像主要選自於農航所與作家黃同弘先生合作出版之「不可見的臺灣」及「地景的刺點」兩本書籍，早期台灣的航空照片的拍攝目的，例如調查全國森林資源、配合國家糧食政策稻米轉作、防風沙的海岸林種植等，就隱藏在一張張照片的背後。

農航所表示，另外還加碼展出台北車站附近早期的航空照片，當時的火車尚在地面上奔馳著，一條條的鐵道清晰可見；還有調度火車使用的扇形車庫及圓形調度轉車盤，卻不見現代的台北火車站。而台北記憶倉庫當時就已經存在扮演記憶歷史的一部分了呢。

農航所儲存著數以萬計的航空照片，每一張都紀錄著我們家園在時光中的蛻變，未來農航所也將繼續負起紀實的責任，不斷地在天空中完成各種航拍任務。