去年郭姓女子到健身房運動，她用手推玻璃大門時，玻璃門瞬間爆裂導致她手受傷流血，她向經營健身房的京庚健康世界公司101分公司求償，台北地方法院認定，玻璃門附近未沒有「請勿碰觸」等警告標語致郭女受傷，京庚須賠償12萬6540元。可上訴。

郭女提告指稱，去年5月8日下午2點多她在健身房使用跑步機時，因運動過程中不斷聞到刺鼻之油煙味，她向櫃檯人員反映，請求協助關閉健身房出入口之玻璃門扇，經櫃檯人員允諾後，約莫經歷5分鐘仍未見櫃檯人員關閉玻璃門。

郭女說，她自行前往關閉玻璃門，不料推動玻璃門之際，玻璃門竟瞬間碎裂，造成她手部血流不止，她到醫院急診並經診斷受有左側手部撕裂傷等傷勢，經營健身房的京庚公司，未適切管理及相關安全防護機能的維護，須賠償她100萬8720元。

台北地院審理後認為，玻璃門設置在健身房之出入口，且玻璃門附近未有「請勿碰觸」或其他相類之警語，郭女並未用力過猛、速度過快，玻璃門竟瞬間碎裂進而割傷她，玻璃門之設置、品質或使用保養未符合一般可合理期待之安全性之情況，判決京庚賠償12萬多元。