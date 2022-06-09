隨著爵士總教練史奈德無預警自行請辭下台，爵士內部不和問題也逐漸浮出檯面，根據《紐約郵報》記者柏曼9日爆料，其實從兩年前戈貝爾成為聯盟首位確診球員，且可能傳染給米契爾之後，兩人之間的關係就從未修補過，到現在仍存不和。

回顧2020年3月，戈貝爾成為聯盟首位宣告確診球員，更在賽後記者會展現毫不在乎疫情的隨性態度，沒多久就換米契爾傳出確診，NBA也因此宣告停賽，儘管隨後米契爾公開表達釋懷態度，強調自己並未怪罪戈貝爾，沒想到那些都是演戲。

其實從這次史奈德無預警離職，就可看出些許端倪，因為史奈德明明還跟爵士還有3年合約，卻堅持不肯接受爵士慰留，代表他恐怕很清楚爵士內部出了很大問題，就算他繼續留下來領軍，也無法改善這些問題，那還不如趕緊選擇離開爵士算了。

目前爵士更傳出打算圍繞米契爾進行重建，也把戈貝爾放上交易檯面，似乎也在暗示這兩大爵士球星之間關係無法修補，那還不如打掉重練的態度，只是米契爾相當不爽這次史奈德走人結局，也放話自己很難過且無法接受，看來爵士接下來內部還會繼續亂下去。