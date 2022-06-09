台灣高鐵公司攜手本土知名咖啡連鎖品牌—路易莎咖啡推出「台灣高鐵x路易莎」台中聯名店，即日起正式開幕營運！店面運用車站大廳明亮、寬敞的空間，結合高鐵獨特的優雅美學，營造輕鬆、舒適的氛圍，提供旅客更加豐富的搭乘體驗。

同時，高鐵列車現正同步舉辦「咖啡品牌月」活動，嚴選三款不同風味的咖啡，以期間限定方式，希望讓旅客細細品味咖啡的多樣風情，更讓咖啡的香氣，伴隨旅客在高鐵旅程中，遇見更多的美好。

台灣高鐵公司表示，為慶祝聯名店在台中站開幕，凡高鐵TGo會員於台中聯名店購買飲品即享有咖啡9折優惠；此外，旅客購買高鐵「飯店聯票-繽紛夏日孩想玩」專案，於即日起至8／31入住台中地區指定飯店的旅客，以及「高鐵假期」於即日起購買8／31前(含)出發任一抵達台中站之遊程，每位旅客均可獲贈「路易莎莊園級美式咖啡兌換券」。

「台灣高鐵x路易莎」台中聯名店除提供三款當店限定，風味立體、層次豐富的「聯名精焙咖啡」外，更推出限量聯名咖啡循環杯，結合環保永續的企業精神，杯身採用咖啡渣及天然竹纖維混合製作、手感光滑溫潤及不含酚甲烷，歡迎旅客透過列車推車販售、台中聯名店或momo購物網購買蒐藏、響應環保。

此外，高鐵列車「咖啡品牌月」活動，推出以來深受旅客好評，規劃三款咖啡輪流於商務車廂免費供應並於標準車廂販售，限定期間分別為：6／1~6／10台糖宏都拉斯小農咖啡、6／11~6／20 illy咖啡及6／21~6／30台灣高鐵x路易莎聯名精焙咖啡，歡迎旅客把握機會，在享受高速旅程的同時，慢慢品味高鐵嚴選咖啡的美好滋味。