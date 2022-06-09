一名職業軍人小偉，2019年9月與友人遊玩開同學會時，趁一名女高中同學烤肉喝醉進入小木屋客廳沙發昏睡之際，偷偷進入小木屋搓揉她的胸部、乳頭，女方因泥醉無力抵抗，事後後深感受辱，還質問男方為何如此對她?小偉事後也傳訊道歉「我踰矩了，會檢討。」小偉一審遭判10月徒刑，二審因達成25萬元和解，獲宣告緩刑病服義務勞動。

根據判決書，小偉與高中女同學A女及另外3名友人，於民國108年9月1日晚間，在苗栗縣某民宿小木屋舉辦同學會。A女因不勝酒力，先醉倒在浴室，繼而獨自躺臥於小木屋內客廳沙發上休息，其餘人等則繼續在小木屋外烤肉、飲酒、聊天。但小偉竟然單獨進入小木屋後，將手伸入A女衣服內搓揉胸部進行猥褻，女方事後深感受辱提告。

但小偉否認犯行，還強調A女一開始是醉倒在浴室，大家都有一起叫她，叫不醒她，他才用用公主抱的方式把她抱起來放在沙發上，當時大家都有在旁邊看，接著就回去陽台烤肉聊天，當時雖然有3次獨自回到客廳，但前兩次事幫她蓋毛毯，第3次看見她把手機拿在手上，因為螢幕是亮的，還有她跟人傳訊息「有人摸我」的畫面，當時也有其他人單獨進入客廳。

但A女曾向友人哭訴「很痛苦」，同時也傳訊給小偉質問，而小偉也回「今晚行為踰矩了，會檢討、對不起」，A女則回「我不想破壞這一群的關係，不要再有下一次」，還希望邱負起相關法律責任，但始終無法和解。

法官根據現場證人證詞，以A女供詞一致，審酌小偉與她為高中同學關係，雙方具有一定程度情誼，於同學會之場合共聚一堂，本可互相交流工作及生活經驗、聯絡感情，小偉竟逾越分際，利用女方因酒醉獨自躺臥客廳沙發上而不能抗拒、其餘同學均在小木屋外之機會，單獨進入小木屋後，為滿足一時慾念，將手伸入胸罩內搓揉猥褻，對女方造成心靈受傷，小偉犯罪後曾主動向A女認錯道歉，但和解未成而進入司法程序後，始終矢口否認犯行，將案情導向先前「公主抱」或攙扶行為，犯後態度不佳，一審判邱10月徒刑。

但小偉不服上訴，與女方達成25萬元和解，同時也坦承犯行，二審法官仍維持一審刑度，但給予宣告緩刑2年，同時進行60小時義務勞務、接受法治教育5場，可上訴。