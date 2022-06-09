本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)以異業結盟方式持續拓展在台版圖，續攜手台北捷運公司後，今（9）日再宣布攜手台灣高鐵(2633)共創聯名合作，全新店型「台灣高鐵×路易莎」正式進駐高鐵台中站，9日正式開幕迎賓。

此外，自21日起限定10天，旅客在高鐵列車上將可品嚐到路易莎咖啡為旅客特別調製的聯名精焙咖啡，突破既有的多種特色門市，為致力經營「全方位生活」開啟新頁，拼湊更完整的台灣人咖啡生活地圖風貌。

路易莎咖啡表示，高鐵台中站是高鐵全線的樞紐，路易莎咖啡與台灣高鐵的合作耗時逾2年規畫，「台灣高鐵×路易莎」聯名店突破一般街邊店模式，在車站大廳正中央，設計以3rd Wave精品咖啡文化精神，融入高鐵台中站輕盈快速及簡潔通透的空間意象。

同時，為創造咖啡文化氛圍，「台灣高鐵×路易莎」聯名店提供商務旅客中繼站必要的充電插座，及明亮溫暖的照明檯燈供停留駐足辦公。以充滿時尚氛圍的整體設計，為車站大廳組合出從容休憩的優雅畫面，盼能成為站內一大特色，為旅客提供美好咖啡文化。

除了開設「台灣高鐵×路易莎」聯名店、設計專屬店員的聯名制服，推出一系列獨家聯名杯套及循環杯，路易莎咖啡亦為台灣高鐵調製聯名精焙咖啡，首次採用「分烘後混」精緻烘焙工藝，調配高鐵限定的「聯名精焙」配方豆。

路易莎咖啡對「台灣高鐵×路易莎」聯名店祭出開幕5重優惠方案，除了首日聯名精焙咖啡第二杯半價、貝果買二送一、臉書打卡送聯名便利貼外，亦推出限量聯名循環杯，高鐵TGO會員可享咖啡9折優惠，購買到台中的「飯店聯票」及「高鐵假期」則加贈咖啡兌換券。

為擴大集團營運規模，路易莎咖啡持續多角化經營，包括創設健身品牌「Self room」、於CITYLINK松山貳號店開設結合路易莎咖啡門市的「路易莎生活運動館」，並攜手前泰總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團，創立泰菜餐廳「初泰PIKUL」。

路易莎咖啡2022年前4月自結合併營收6.9億元，較去年同期7億元小減1.36％。展望後市，路易莎咖啡將陸續檢視目前所有加盟門市，確認合規性及經營狀況，並陸續給予專業輔導，配合公司政策小店轉型、遷址或座位數改良等，以提升業績、達成與加盟主雙贏。

直營門市方面，路易莎咖啡將拓展低成本的校園門市、大型企業園區的內部門市及改造老舊社區門市為主軸，在加深能見度之際同步降低開店成本。國外展店計畫亦將在疫情趨緩後陸續恢復，目前在泰國設有4家門市，並已與印尼簽訂合作計畫，盼藉此增加海外營收。

同時，路易莎咖啡積極開發新銷售管道，今年將全面展開企業用大量咖啡豆供應，同時加強數位行銷營運策略，在原有的黑卡數位行銷中再加入咖啡特快車新想法，盼降低外送比率，在後疫情時代將持續穩固營收及獲利表現。