韋汝擔任拉蓓品牌大使。（LABELLE拉蓓提供）

韋汝受邀擔任「Labelle拉蓓亮妍飲」品牌大使，日前為品牌直播，韋汝開心分享之際，醫生網紅77老大趁隙亂入還仆倒床上，韋汝驚嚇之餘立即反嗆「你的內褲頭都被看網友看光光了」，讓77老大害羞直呼被逆襲。提到受邀品牌大使，韋汝笑說平日都有看77老大直播分享醫學保健，直覺很信任他的研發產品，但今天見識到他的搞笑綜藝魂，而77老大則說原本想亂入嚇人，沒想到不小心一彎腰，內褲頭見客，被韋汝眼尖逆襲反擊。

提到保養，韋汝擁有一個寶貝兒子，被封號最強辣媽，韋汝分享私房撇步，飲食會選擇原形食物為主，因為平常都有健康吃，所以會放幾天的貪吃假，無負擔的吃最愛美食蛋糕與鹹酥雞，當然運動不能少，「我是一個懶人，所以一定要搭配運動輔助品，一樣是運動，但只要花少少的時間、就可以達到效果，最近因為疫情無法去健身房，但我還是會在家喝加強飲品後，撐地一分鐘的持續動作，讓自己核心肌群維持。」

提到與韋汝合作，77老大直白表示她比我想像的還要聰明，初次碰見，我們就聊一些投資的事情，她的眼神比電視上銳利100倍，好像是巴菲特附身一樣，本人很漂亮，保養得很好，皮膚狀態很年輕，有幫她把脈，稍微除一除體內濕氣，會讓她上節目的時候，更加的神清氣爽，整體身體狀況很不錯，再生個兩三個不是問題。

提到近況，77老大分享，最近很忙，籌備打造一個時尚的中醫美容診所，韋汝則說最近除了忙著開箱影片分享外，公司還有規劃製作寵物頻道，因為我有養貓與養狗的經驗，對於新節目有信心，呈現有趣的新風格型態，希望能趕在暑假推出，讓觀眾看到另一面的她。