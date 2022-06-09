女星賈永婕不但擁有美麗臉蛋與高挑身材，且個性開朗活潑，這兩年聞名的事蹟，就是在疫情期間貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」，近期本土再掀確診潮，賈永婕又動了起來，跟團隊不畏風雨四處趕送「救命神器」HFNC(高流量氧氣設備)，她也曝光如今有需求的醫院仍很多，但覺得與其糾結原因，不如動起來做事情。

從新冠肺炎疫情爆發以來，賈永婕對於防疫做愛心不遺餘力，且都親力親為，號召親友一同捐贈醫療物資，今年更乾脆成立了「台灣永婕美少女慈善協會」，持續為公益奔走忙碌，賈永婕今天凌晨(6/9)在臉書發文，透露一整天外頭都下著大雨，但她與團隊沒有停下腳步，仍馬不停蹄交送兒童救命神器，跟時間賽跑，「今天我們的成績遍佈全台灣，北中南東部還有離島澎湖也送到了，來賓請掌聲鼓勵鼓勵，還有尖叫聲」。

她表示一將機器送到小兒科病房，團隊跟呼吸治療師立刻出來簽收，並且迅速將機器推進ICU或專責病房，「他們說來得正式時候，有病患急需使用治療！」，光是一天，賈永婕跟團隊就送了12家醫院，「真的很感動大家的支持，你們的支持與信任我才有子彈才有能力去完成這個支援任務！」。

賈永婕透露，目前還是持續收到許多醫院的需求請託，「我知道此時一定會有很多聲音⋯為什麼？為什麼？我的想法是與其一直糾結原因也無事於補」，她心想的只有必須及時救援，救命的關鍵時刻一定得好好把握，為的就是讓孩子們能在病程中舒適一點，也讓醫護有足夠的醫療資源可以運用，「想想能夠讓小生命度過危險是多麼值得的事情啊。我們願意繼續努力、繼續付出！請支持永婕美少女協會」。