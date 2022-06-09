訪美中的國民黨主席朱立倫昨天晚間，正式為國民黨駐美代表處揭牌啟用，今(9日)他在臉書透露，昨天拜訪了五位議員，其中一位是來自亞利桑那州的蓋耶哥議員(Ruben Gallego, D-AZ)，對方關注台灣的半導體晶片供應，擔心美國未來可能碰到像俄羅斯打仗時缺晶片的危機，「所以我們已經和美方提出應該整合台韓兩國集各個盟邦的半導體產業，形塑亞洲半導體聯合標準的倡議」。

朱立倫表示，蓋耶哥議員擔心美國未來可能碰到像俄羅斯打仗時缺晶片的危機，所以我們已經和美方提出應該整合台韓兩國集各個盟邦的半導體產業，形塑亞洲半導體聯合標準的倡議，這樣就能讓半導體的供應鏈更完整安全，這也是美方已經在進行的類似行動，我們樂觀其成。

另外，朱立倫指出，貝肯議員（Don Bacon, R-NE)和麥可蓮議員（Lisa McClain, R-MI）都非常關注我國國防戰略和軍隊制度改革，因此他強調，台灣需要立即入手的武器和改革服役制度，更直白地向兩位議員表達，國民黨高度認同台灣需要加強自我防衛戰力，因此希望未來可以和美國以及盟邦們擴大訓練交流機制。

最後，朱立倫談到，五位議員的熱情款待讓他非常振奮，由衷相信國民黨重返華府一定能讓台灣更好，讓台灣民眾的聲音，更完整被美國、被世界聽見，期待未來有更多機會拜訪「台灣連線」的好朋友，也幫台灣連線更多新朋友。