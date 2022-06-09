「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄進行瓣膜置換手術不幸逝世，享年44歲，今（9日）是她的47歲冥誕，20年閨蜜楊麗菁曬出昔日兩人合照悼念，並感性告白：「謝謝妳帶給我的美好，我永遠的摯友」，讓人看了為之鼻酸。

劉真2020逝世至今已經3年，與她擁有20年好交情的楊麗菁，每當對方忌日或冥誕都會PO文悼念，稍早她曬出昔日合照，只見兩人拿著仙女棒對著鏡頭露出甜笑，接著惆悵表示：「漠漠漫步在花香的小路上，不期然而然地看見妳的身影，是的，6/9是妳的生日。花兒總要凋落是讓人無可奈何的事，花瓣落下隨風雨起舞消逝，妳的離去如花輕逸，自在飛花輕似夢，無邊絲雨細如愁。」

楊麗菁在劉真47歲冥誕曬昔日合照悼念。(楊麗菁-粉絲團臉書)

楊麗菁回想起姐妹倆過往的點點滴滴後，不忘感性道出心裡話：「你去遠了，但永遠親切，我仍然有你，我為此高興，你的心中充滿了愛，謝謝妳帶給我的美好，我永遠的摯友」，對此，網友紛紛留言：「美麗的倩影永遠在我心中」、「永遠懷念有劉真的美好日子！FOREVER 」、「現在只能懷念有劉真的日子」。

楊麗菁在劉真忌日曬出親筆描繪的畫像。（楊麗菁-粉絲團臉書）

劉真今年忌日時，楊麗菁曬出親筆描繪的畫像，畫像中她一襲黑色裝扮，背後長著一對天使翅膀，翩翩起舞的模樣，正是生前在眾人心中留下的樣子，接著悲痛表示：「這兩年事往日遷，如流水從指間滑過，帶走了些什麼、又留下了些什麼，難以言敘，花開時節，帶來了花朵，帶來了初生的生命，遠處鐘樓的一下下鐘聲，將短短的人生逐點敲走」，短短幾句話道盡對好姐妹的思念之情。