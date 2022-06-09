【全程影音】火化之亂續燒！ 國民黨籲：陳時中停止卸責、速提指引

染疫亡者究竟要不要24小時內火化成羅生門，國民黨上午呼籲，蔡英文總統應扛起責任，要求中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中訂出明確指引，不要再「潛規則」辦事；也主張在做好防護措施下，讓家屬可瞻仰遺容，見亡者最後一面。

國民黨文傳會前主委凌濤表示，據世界衛生組織（WHO）針對新冠確診者喪葬處理規範，只要做好適當防護，不親吻或觸碰，可允許家屬瞻仰遺容；新加坡也讓家屬可選擇要不要見最後一面與守靈三天，緩解家屬悲傷，我國應參考適用。

國民黨副秘書長王育敏指出，陳時中2日說沒規定24小時內火化染疫亡者，5日又改口說只要求盡速，7日再說24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫，指令一變再變，讓地方無所適從。

王育敏表示，防疫視同作戰，在火化之亂發生後，外界盼盡快訂出新指引，但「陳時中變成慢郎中」，爭議發生一周完全沒有召集相關會議開會研議，光爭議發生一周以來，就又有996位國人因染疫往生，他們的家屬情何以堪，陳要有同理心。

王育敏說，對火化之亂，蔡英文總統卻至今未講一句話，但做為最高領導人，蔡總統必須表態、扛起責任，現在每天都有上百位國人染疫身亡，不要讓國人一天又等過一天。

國民黨發言人黃子哲表示，面對火化之亂，陳時中竟然用「潛規則」面對，僅要求盡速火化，不敢用白紙黑字好好規範；但盡速對地方與殯葬業而言，就是24小時火化，說穿了陳就是江湖郎中，沒擔當、不認錯、不認帳、不改過。

黃子哲說，人民要的是明規範，既然陳時中不作為，連對「方舟」兩個字都有意見的行政院長蘇貞昌也應好好管一下火化之亂。

立委林奕華表示，疫情延燒2年多，時空環境一直改變，政府過去主張清零，基於保護醫護與殯葬業訂較嚴格管理指引，但現在由清零走向共存，疫苗覆蓋率夠，病毒致死率也較低，相關指引都在調整，獨獨殯葬指引不變，連抄襲部署都不會？