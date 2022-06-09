耗時3年，台灣與印度智慧財產權合作備忘錄上月完成簽署，本周完成換文，正式啟動台印度雙方智財權合作。接下來將成立聯合協調委員會，協調相關合作活動執行，推動相關智財合作、審查官互訪活動，像是印方可來台吸取我半導體IP審查經驗。我方希望藉合作提升印度智財權觀念與速度，最終有助台商在當地快速拿到專利。

智慧局局長洪淑敏表示，印度市場現在很多人在進入，因此專案申請量開始增加，開始遇到積案過多、審查過久問題。而台灣的專案申請量排世界第7到8名，我們有豐富的審查觀念、清理積案經驗，可以分享給當地，提升其專利審查水平。

像是台灣目前有實行雙邊PPH(專利審查高速公路)，這可以節省冗長審查、加快專利速度，如果能幫助印度也實行PPH，未來會有助台商在當地申請專利速度，保護我業者。

智慧局表示，印度為我新南向政策重點國家，在此備忘錄架構下，往後雙方將共同推動專家互訪、分享培訓活動、交流宣導經驗、促進傳統知識保護，深化對彼此智慧財產領域瞭解，為雙方的產業發展及申請人帶來助益。