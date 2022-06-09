30歲女星陳偉琪擁有34E傲人上圍，被封為「波神」，近年她參加演出《愛·回家之開心速遞》以「細龍太」一角走紅，但後來她傳出夜會老外遭電視台冷凍，最後陳偉琪離開TVB，改當網紅分享周遊列國的影音，近日她到匈牙利的飯店大玩氣泡泳池，可見比基尼上身被強力水柱狂噴，雙峰也隨之搖動，看了讓人離不開眼睛。

陳偉琪外型豔麗又有火辣身材，被封為「爆乳咪神」，11年前她參加溫哥華華裔小姐選拔，最後獲得亞軍、最上鏡小姐及最優雅模特獎，兩年後她回到香港參加港姐選拔被指灌票，傳出請來家人在商場活動中投票給他，才讓她獲得「現場最受歡迎佳麗獎」。

而當年港姐比賽前夕，媒體又爆出有「神秘乾爹」發訊息給電視台，希望呼籲現場觀眾投給陳偉琪，乾爹身分至今始終為謎。2019年陳偉琪驚傳因酒駕肇事被捕，隔年她又被拍和外籍男子在街上擁吻，為此也讓她失去了在《愛·回家之開心速遞》的拍攝工作。

近年陳偉琪搖身成為旅遊網紅，常全球趴趴走分享美照，近日她曬出到匈牙利飯店的照片，說就算下雨，在飯店裡依舊很好玩，接著她便穿著紅色比基尼下水到游泳池享受氣泡浴，強力水柱不斷沖擊她的身體，陳偉琪依舊不為所動，露出燦笑，引來粉絲留言：「hot hot hot」、「Goddess」、「身材太好」、「出水芙蓉」。