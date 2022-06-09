台北市長選戰逼近，國民黨參選人蔣萬安近期勤跑基層，今日上午出席內湖南港區快篩捐贈儀式，被視為深入北市副市長黃珊珊「大本營」，他強調港湖區的國民黨議員就佔一半，代表選民認同黨的服務，未來會持續提出更好的政策；至於北市黨部主委黃呂錦茹稱衛福部長陳時中是最大假想敵，他則說「市政問題才是我的假想敵」 。

蔣萬安今赴內湖社會福利中心，協助捐贈快篩試劑獨居長者，由北市社會局代表接收，被問到這算不算幫自己「預習」，方便未來當市長後與局處有更多互動，他表示他和北市府各局處都有密切合作，且地方服務就是中央和地方共同努力，也大讚在地議員服務具執行力，才促成本次的捐贈儀式。

由於潛在對手黃珊珊過去曾是港湖區議員，該選區也被視為她的大本營，但蔣萬安認為，內湖南港區共有9席議員，國民黨就佔5席，超過一半，代表民眾對國民黨的肯定和支持，接下來他會持續結合在地5位議員，繼續為地方推出最好的政策和服務。

媒體追問，未來是否會同黨桃園市長參選人張善政聯合競選，蔣說，北北基桃是共同生活圈，他一直強調，未來城市在整個區域治理上，相關政策都會連動，所以未來勢必要相互合作。

至於國民黨主席朱立倫訪美時說道「九二共識是沒有共識的共識」，蔣則說，面對當前兩岸的困境，地方政府成為溝通橋樑，他若成為首都市長，會和多數市民一樣，盡全力創造一切有利因素，讓交流能在符合市民期待下繼續辦下去，成為城市治理和互利雙贏的交流場合。