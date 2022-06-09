台塑(1301)今(9)日舉辦股東會，通過每股配發現金股利8.2元，創下歷史新高，董事長林健男表示，儘管在眾多不確定的宏觀經濟條件下，台塑上半年獲利仍可賺逾半個股本，不僅如此，對於下半年也不看淡。

林健男表示，台塑去年受惠全球經濟及石化景氣大幅好轉，全年合併營業額2,735億元，年成長47％，合併稅前利益額859億元，年成長256％，稅前每股盈餘13.5元，創歷史新高，也達成台塑在去年股東會許下「力拼全年獲利超過1個股本」的承諾。

股利政策上，台塑股東會通過每股配發現金股利8.2元、配發率73.1%。

林健男表示，第1季因全球經濟持續復甦，帶動需求增加，加上俄烏戰爭爆發，推升原油及大宗原物料行情，帶動石化產品價格上漲，利差擴大，台塑合併稅前利益197億元，年成長10.8%。第2季為石化產品傳統需求旺季，各產品平均價格將高於第1季，且預估開工率比第1季高，在價、量齊揚下，台塑業績可望比第1季成長。林建男進一步說，綜合今年前兩季來看，預估上半年營業額可望創歷史同期新高，但利益額受大陸封城及原料乙、丙烯 成本增加影響，將比去年同期略為減少，不過，台塑上半年獲利，還是可以超過半個股本。

展望下半年，林健男表示，國際預測機構普遍預估，全球經濟成長趨緩，將影響下半年石化景氣，但是，第3季為石化產品傳統旺季，且近期大陸解封，並提出振興經濟措施，將帶動石化產品需求增加。此外，因應全球能源轉型，台塑用於太陽能封裝膜的EVA、風力發電的ECH及碳纖可望受惠，另歐洲(石咸)氯廠因能源價格大漲而減產，液(石咸)與PVC的售價將可維持高檔，另有84億元現金股利入帳，因此，台塑對於下半年的營運展望，並不看淡，全年應能保有不錯的獲利。