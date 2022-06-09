美國公債殖利率升破3%重要心理關卡、利空罩頂的英特爾拖累晶片股集體下挫，以及油價大漲引發對通膨和利率前景的擔憂，隔夜美股表現疲弱，周四香港股市開高走低，目前恆生指數小跌0.2%，報21971.58點，盤初一度升至22142點，再創逾2個月新高。國企股目前跌0.36%，報7652.31點。

恆生科技股亦開高走低，目前下跌1.4%，盤初一度創下逾3個月新高。阿里巴巴漲3.8%，表現最佳，稍早前一度大漲近7%。其次為萬國數據漲3.35%。嗶哩嗶哩大跌4.3%，表現最疲弱。

騰訊開漲3.2%元，收復400港元大關，惟目前漲幅已見收斂。

北水外流，美團下挫4.2%。

國際油價勁揚，中海油上漲3.4%。

航運股湧現賣壓，東方海外跌8.3%，中遠海控跌6.8%。波羅的海乾散貨指數（BDI）連跌第3日，並下創逾一個月新低。

比亞迪宣布打入特斯拉的電池供應鏈，股價開漲3%，但目前拉回到平盤。

中信建投、中金、招商證券、光大證券、中信証券等中資券商股普遍上漲，滬深兩市連續3日成交額突破一兆元人民幣。