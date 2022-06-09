新冠疫情爆發以來，臺灣近幾個季度的貿易額增長在亞洲經濟體中位居前列。截至2022年4月，臺灣的出口達到2019年疫情前水準的160%。除靚麗的出口表現（貿易額）外，臺灣的出貨量比同業相對更加穩定，使其成為疫情期間亞洲頭部出口商之一。在瑞銀供應鏈重組系列的首份報告中，瑞銀聚焦臺灣的貿易份額提高。

瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎表示，2019年年中，臺灣的國際貿易份額在疫情衝擊前已經微幅上升，隨後2020年初進一步提高。該上升趨勢延續至2022年。疫情引發的其它經濟體生產中斷以及居家辦公帶來的需求刺激可能為臺灣貿易提供額外支援。不過，即使在居家辦公需求不再是新的驅動力以及大部分其它出口地區復工的情況下，臺灣近幾個月維持較高的全球貿易份額，表明臺灣的全球貿易和供應鏈優勢可能不僅來自疫情相關的利好。

以今年Q1與疫情前2019年的Q1相比，臺灣貿易額的92%實現美國市場份額提升。另外，接近70%的貿易額錄得逾1個百分點的份額增幅。今年首季，在557個臺灣出口至美國的專案中，63%的市場份額擴大，18%的份額增幅超過1個百分點。

臺灣貿易和生產鏈份額提升的覆蓋面廣泛，涵蓋科技和非科技領域。美國市占率增幅最高（Q122與Q119相比）的10個臺灣出口專案中，9個來自非科技領域，如機床和金屬產品；儘管部分專案的貿易額相對較低。貿易權重超過1%、市占率增幅超過1個百分點的前10個專案幾乎由科技和非科技領域平分。在非科技領域，市占率增幅領先的名單中包括鋼鐵產品、電力機械和手工具、電氣設備等。耐用消費品，如摩托車、健身及戶外設備也上榜，前者市占率上升逾10個百分點，後者上升逾5個百分點。在科技領域，該名單包括積體電路、印刷電路和二極體等知名產品。