現年70歲的香港資深藝人郭鋒，出道數10年曾演過多部電視劇及電影，在香港演藝圈中占有相當重要的地位，但自從愛妻歐陽珮珊離世後，他便大受打擊淡出演藝圈，令粉絲們大感可惜。近日他難得受訪暢談自己的演藝人生，也意外透露妻子離事後的生活，令粉絲看了相當鼻酸。

郭鋒近期接受「香港演藝人協會」的專訪，除了暢談自己的演藝人生外，也提到自己與妻子的過往，當年他順利成為一名人氣演員後，因拍攝電視劇《無語問蒼天》時結識當紅的女星歐陽珮珊，雖女方過去曾有一段婚姻也有一個孩子，但他並不介意，兩人依然相戀後結婚，不過婚後就沒有再生下兒女，一直維持恩愛的兩人世界，直到2017年愛妻因罹患肺腺癌離世，讓他因此備受打擊。

郭鋒透露「太太出了事」之後，他的情緒受到影響，本來與TVB還有兩部戲約，但最後仍無法演出只能推掉，周圍所有人都相當擔心他的情況，因為大家都知道他與太太的相處模式及生活，而太太剛離事時他也坦言自己就像是跌入深淵一樣，但他仍感謝周圍的親友不斷的關心他。說到此處他突然一陣鼻酸，揮揮手要製作單位別再拍攝。

後來郭鋒才感性表示「一個人生命的價值，要看個人怎麼看待，有人以事業為重，有人以家庭為重，家庭是我人生最大的收穫，也好幸運，不能比較，最重要的是滿足。我在事業上得到我其中一個興趣，投入那個世界，我在那個世界認識了我的太太，那是天意的安排」言談中不難看出他相當思念離世的妻子，也讓粉絲們看了相當心疼。

事實上，本名為陳潔英的歐陽珮珊，曾在《楚留香》中飾演「黑珍珠」，也曾在劉德華版的《神鵰俠侶》中飾演「中年黃蓉」，是70、80年代當紅一線女星，受到大批觀眾的喜愛，但她在2017年發現自己罹患肺腺癌後，僅治療短短3個月就離世，讓丈夫郭鋒一時之間無法接受，曾坐在靈堂遺照前頻頻拭淚、抱著親友痛哭失聲，他也因此淡出演藝圈。直到近日正逢「香港演藝人協會」成立28年，新一屆會長古天樂希望透過專訪短片，讓眾人認識香港演藝圈的資深演員，才讓外界得知他們的近況。