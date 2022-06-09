即使全球晶片荒仍未完全解決，但消費性電子產品的需求已有放緩跡象，有分析師認為，需求趨緩的狀況會擴及至汽車晶片，並延燒至晶片業上游，評估半導體族群股票還有3成的下跌空間。

綜合外媒報導，花旗分析師Christopher Danely發布報告指出，預期消費性電子產品智慧型手機、電腦需求持續減弱，半導體股票將遇到沉重賣壓，估計還有3成跌幅，且消費性電子需求較低的趨勢，會擴及至先前短缺最嚴重的汽車晶片。

不僅如此，近日傳出賓士、戴姆勒卡車公司及BMW等車廠都已經取得足夠的高階零件與晶片，初步評估困擾長達2年的晶片荒有望獲得舒緩，不過業界仍會謹慎面對此事，車廠都表達會持續監督供應鏈的想法。

此外，Christopher Danely對英特爾的評級為中性，主要考慮到該公司管理階層在會議上仍提到一些負面衝擊，包括公司努力應對大陸封鎖所造成的影響，且該公司也預估第二季收入將低於預期，主因是消費者與全球經濟不穩定導致需求趨緩。

Christopher Danely將英特爾的目標價維持在45美元，但調降2022年英特爾的銷售額和每股獲利的預期，事實上，他先前就曾將電腦銷售趨緩列為英特爾潛在的不利因素。