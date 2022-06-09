廚藝了得的加賀美智久（Tomo桑）親自示範料理。（星浪娛樂、台灣角川提供）

廚藝了得的加賀美智久（Tomo桑）親自示範料理。（星浪娛樂、台灣角川提供）

「中村先生」加賀美智久（Tomo桑）的新書《留在Tomo桑心底的日本味》推出後，博客來網路書店幾乎完售，各大實體通路賣到缺貨，將在本周日（12日）過生日的他感性表示：「雖然我的生活不是很富裕，但是因為有大家的支持，才讓我這幾年工作比較順利，所以我想把這次出書的版稅，捐做公益謝謝台灣的大家。」

日前他參加同門師姐林可彤臉書直播，直播尾聲她端出蛋糕提早幫Tomo桑慶生，讓Tomo桑又驚喜又感動！林可彤拿到料理書後，就想邀請Tomo桑親自現身教學，在不到1小時的直播過程，她現學現做完成秋葵肉捲、和風茄汁素麵兩道料理，讓她驚呼：「竟然這麼簡單！」

書中60道家鄉味都是Tomo桑親手用中文寫下食譜並參與拍攝，因疫情關係，近2年半沒回日本老家的他，在做這些料理的過程中，也勾起滿滿的思親之情與鄉愁，因此許下生日願望：「希望疫情能夠盡快趨緩，日本的家人平安健康，年底能回老家看媽媽。」

他將近2年半沒看到媽媽，非常想念老人家，但還在等台灣入境不用隔離，比較方便出國的時候再回日本。問他媽媽知不知道他因《華燈初上》受到很多人喜愛？Tomo桑說：「她語言不通，也習慣看日本的劇，不過老家有人看到我的IG，傳訊息來跟我說，原來山梨縣有人在國外發展得很好。」

很多人好奇已出3本料理書的Tomo桑怎麼這麽會做菜？原來他高中畢業後自己到東京讀大學，一個人的生活為了省飯錢，Tomo桑說：「大家都看過《黃金傳說》吧？我就是這樣子到超市買食材、食材分好，做料理吃好幾天。那時候要求就是吃飽就好，沒有考慮好不好吃。來到台灣之後認識了一位義大利廚師、當他的助手幫他備料，過程中發現廚師在做料理的様子很開心，學到做料理是件開心的事。」

除了義大利料理之外，Tomo桑也自己重新尋找日本懷念的味道，有時候自己研究、有時候直接打電話給媽媽問「加賀美家」的祕方，像是這次料理書中有一道「媽媽豬排」，其實是第一本書中的「加賀美豬排」進化版，Tomo桑說：「我的菜很多來自媽媽做的東西，這次的『媽媽豬排』不是來自我媽媽，是很多日本家庭媽媽會做出來的豬排，調味不一樣。」

來自山梨縣的他，也在書中教大家做一些老家特產，像是用雞肉內臟去紅燒的「內臟煮」，甜甜鹹鹹的調味，是他從小吃到大的味道；還有「HOTO」也是來自山梨縣的麵料理，有點像台灣的麵。

Tomo桑說，平常自己煮飯的時候他會比較隨興，但是要教別人，他就得量好食材、調味料的分量，遵守每個固定的步驟，所以出書對他來說，「一方面是我在教怎麼大家做料理，一方面是同時複習自己在做什麼，看到有人吃我煮的料理或是跟著我做料理開心的様子，我也感到很開心」！