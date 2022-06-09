今天在大聯盟場上洋基以1：8不敵雙城，無緣8連勝，但仍舊以40勝16敗傲人戰績站穩龍頭寶座。此戰他們派出賽前只有1.50自責分率的柯特斯(Nestor Cortes)先發投球，但表現有失水準，投4.1局就責失4分、挨2發全壘打，吞下個人第二場敗仗，自責分率升到1.96，而洋基打線也大當機，全場僅敲4支安打得1分。

洋基先發投手柯特斯本季表現令人驚艷，在最近4場先發全都拿下勝投，並保持1.50的驚人自責分率，成為先發輪值新王牌，不過今天他卻失常了，前3局他穩定發揮都上演三上三下，眼看又是一場絕佳好投，但4局被巴斯頓(Byron Buxton)、柯瑞亞(Carlos Correa)、厄薛拉(Gio Urshela)等人接連擊出安打失掉2分。

第5局他繼續上場投球，沒想到大難臨頭，被捕手杰弗斯(Ryan Jeffers)和巴斯頓各轟1發陽春炮再丟2分，只解決1人的他被換下場，雖然此局洋基拿下1分，但仍以1：4落後，靠勒瑪修(DJ LeMahieu)高飛犧牲打取分。第6、7局洋基繼續失血，牛棚施密特(Clarke Schmidt)僅投1.2局責失4分，雙城靠4到7局連續攻勢打下江山。

除了投手發揮不佳，洋基打線表現悽慘，全隊只有唐納森(Josh Donaldson)、希克斯(Aaron Hicks)、東岡(Kyle Higashioka)擊出安打，主炮賈吉(Aaron Judge)和史坦頓(Giancarlo Stanton)全面熄火，在投打皆失常的狀況下，洋基連勝場次中斷在7場，明天他們將派出王牌先發寇爾(Gerrit Cole)迎戰雙城。