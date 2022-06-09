紫蘇不僅營養豐富，其萃取物更是抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，農委會花蓮區農業改良場發展「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，已建立紫蘇優良種子採種及有機栽培技術，對整體產量及品質有明顯助益，將可提高成苗率，降低生產成本，更在疫情下達到保健目的。

紫蘇為唇形科(Labiatae)的一年生草本雙子葉植物，其葉片可鮮食、炒食及醃漬加工；種籽則作為榨油使用，紫蘇葉富含鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素。

根據中央研究院於2021年1月27日於防疫專區公告五款現有藥物及保健品，紫蘇萃取物為具有良好抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，並於2021年1月15日將研究成果發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)-〈從現有藥物和保健品找出有效對抗新冠病毒感染的藥方〉(Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection)，證實全株紫蘇萃取物可有效減少老鼠肺部的病毒量，是非常具有發展潛力的保健作物。

花蓮場表示，紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式，以往少量栽培僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。紫蘇一般利用種子或利用頂芽扦插繁殖，種子繁殖雖倍率較高，但種子保存年限短，難以久存；扦插則需適合時機或設備且繁殖倍率較小，依據試驗結果顯示，不同種紫蘇發芽率差異極大，部分品種發芽率極低，因此限制紫蘇在產業上的發展。

根據統計，2020年國內的紫蘇栽培面積僅0.3公頃，能獲得大量紫蘇的管道較少，花蓮場指出，因此利用開發的「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，可快速利用種子繁殖，突破量產技術瓶頸，大幅擴增有機紫蘇的利用及栽培面積，目前已有花蓮縣富里鄉農會率先技轉相關生產技術。

富里鄉農會總幹事張素華表示，在目前新冠疫情嚴峻之際，先鎖定各種可保身體健康又可讓現有產業加值的紫蘇，結合農民生產以促進加工銷售保健產業在本地的蓬勃發展。