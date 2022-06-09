台塑（1301）今（9）日召開股東會。董事長林健男表示，因全球經濟持續復甦，帶動需求增加，加上俄烏戰爭爆發，推升原油及大宗原物料行情，首季獲利年增10.8％。第二季為石化產品傳統需求旺季，在價量動能齊步增溫下，預估上半年營業額可望創歷史同期新高，獲利仍可超過半個股本。

展望下半年，林健男認為，因疫情、俄烏戰爭及供應鏈瓶頸，導致全球通膨壓力居高不下，加上美國聯準會將 加速升息及縮表，且近期全球製造業採購經理人 指數（PMI）趨緩，終端消費市場需求減弱，國際景氣預測機構普遍預估，全球經濟成長趨緩，將影響下半年石化景氣。

不過，近期中國大陸陸續解封，下游復工將帶動石化產品需求增加，且第三季為石化產品傳統需求旺季，並有84億元現金股利入帳，因此，我們對於第三季營運展望不看淡。

此外，地緣政治衝突威脅全球能源供應，引發原油、天然氣及煤炭等價格大漲，預期區域性能源價差與供需失衡持續存在。因應全球能源轉型及歐洲能源自主帶動的綠能需求，台塑EVA（用於太陽能封裝膜），ECH及碳纖（用於風力發電）等產品可望受惠，另歐洲氯廠因能源價格大漲而減產，液鹼與PVC的售價將維持高檔，因此公司全年應能 保有不錯的獲利。