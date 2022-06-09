大陸海關總署9日公佈最新數據，今年前5個月的大陸外貿進出口總值為16.04兆元（人民幣，下同），年增率為8.3％。其中出口8.94兆元、年增11.4％；進口7.1兆元、年增4.7％。而東協繼續為第一大貿易夥伴。

單看5月的話，大陸外貿進出口總值為3.45兆元、年增9.6％。其中出口1.98兆元、年增15.3％；進口1.47兆元、成長2.8％。

在主要貿易國家部分，根據澎湃新聞報導，前5個月大陸的外貿結構持續優化，一般貿易進出口10.27兆元、年增率12％，且對東協、歐盟、美國、韓國的進出口規模分別為2.37兆元、2.2兆元、2兆元與9707.1億元，年增率分別達到8.1％、7％、10.1％和8.2％，讓東協繼續為大陸第一大交易夥伴，占外貿總值的14.8％。

另據大陸海關總署統計，前5個月與「一帶一路」沿線國家的進出口年增率也達到16.8％，與RCEP其他14個成員國年增率增長4.2％。