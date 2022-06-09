國內新冠肺炎疫情緩步下降，學生群族近期也陸續接種疫苗，台北市、花蓮縣、金門縣已恢復到校上課或部分恢復到校上課，基隆市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、連江縣於下周一（13日）恢復到校上課。台中市、南投縣宣布遠距教學再延長至6月17日，其餘縣市則是於今明兩天陸續公布。
●台北市
北市高中以下學校已於周一（6日）全面恢復到校上課。
●新北市
新北市則是由各級學校自行評估。
●基隆市
高中以下學校於下周一（13日）恢復到校上課。
●桃園市
高中、國中、國小及公立幼兒園，下周是否恢復到校上課，將於今日討論後公布。
●新竹縣
高中以下學校於下周一（13日）恢復到校上課。
●新竹市
高中、國中小、公幼學生下周一（13日）起恢復到校上課。
●苗栗縣
高中以下學校遠距至6月10日，下周是否恢復到校上課將於今日討論後公布。
●台中市
台中市長盧秀燕今宣布，高中以下遠距教學再延長至6月17日。
●南投縣
南投縣高中（含）以下各級學遠距教學再延長至6月17日
●彰化縣
下周是否恢復到校上課將於明（10）日討論後公布。
●雲林縣
高中以下學校下周一13日起恢復到校上課。
●嘉義縣
下周是否恢復到校上課，仍待宣布。
●嘉義市
高中以下含附幼，下周一（13日）恢復到校上課。
●台南市
今日討論後公布是否持續遠距或恢復到校上課。
●高雄市
今日討論後公布是否持續遠距或恢復到校上課。
●屏東縣
下周是否恢復到校上課，仍待宣布。
●宜蘭縣
下周是否恢復到校上課，仍待宣布。
●花蓮縣
今（9）日起恢復到校上課。
●台東縣
高中以下學校下周（13日）起恢復到校上課。
●金門縣
全縣國三學生遠距教學到畢業典禮前一天，國一、國二生則自6日起恢復到校上課，國小以下維持遠距教學至明（10）日，今日討論後公布是否持續遠距或恢復到校上課。
●澎湖縣
下周是否恢復到校上課仍在研議中。
●連江縣
高中以下學校下周（13日）起恢復到校上課。
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