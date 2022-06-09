國內新冠肺炎疫情緩步下降，學生群族近期也陸續接種疫苗，台北市、花蓮縣、金門縣已恢復到校上課或部分恢復到校上課，基隆市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、連江縣於下周一（13日）恢復到校上課。台中市、南投縣宣布遠距教學再延長至6月17日，其餘縣市則是於今明兩天陸續公布。

●台北市

北市高中以下學校已於周一（6日）全面恢復到校上課。

●新北市

新北市則是由各級學校自行評估。

●基隆市

高中以下學校於下周一（13日）恢復到校上課。

●桃園市

高中、國中、國小及公立幼兒園，下周是否恢復到校上課，將於今日討論後公布。

●新竹縣

高中以下學校於下周一（13日）恢復到校上課。

●新竹市

高中、國中小、公幼學生下周一（13日）起恢復到校上課。

●苗栗縣

高中以下學校遠距至6月10日，下周是否恢復到校上課將於今日討論後公布。

●台中市

台中市長盧秀燕今宣布，高中以下遠距教學再延長至6月17日。

●南投縣

南投縣高中（含）以下各級學遠距教學再延長至6月17日

●彰化縣

下周是否恢復到校上課將於明（10）日討論後公布。

●雲林縣

高中以下學校下周一13日起恢復到校上課。

●嘉義縣

下周是否恢復到校上課，仍待宣布。

●嘉義市

高中以下含附幼，下周一（13日）恢復到校上課。

●台南市

今日討論後公布是否持續遠距或恢復到校上課。

●高雄市

今日討論後公布是否持續遠距或恢復到校上課。

●屏東縣

下周是否恢復到校上課，仍待宣布。

●宜蘭縣

下周是否恢復到校上課，仍待宣布。

●花蓮縣

今（9）日起恢復到校上課。

●台東縣

高中以下學校下周（13日）起恢復到校上課。

●金門縣

全縣國三學生遠距教學到畢業典禮前一天，國一、國二生則自6日起恢復到校上課，國小以下維持遠距教學至明（10）日，今日討論後公布是否持續遠距或恢復到校上課。

●澎湖縣

下周是否恢復到校上課仍在研議中。

●連江縣

高中以下學校下周（13日）起恢復到校上課。