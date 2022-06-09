經營85度C的美食-KY(2723)受惠中國大陸市場營運明顯復甦、美國市場營運暢旺，2022年5月合併營收谷底反彈、月增達2成。展望後市，隨著上海6月起正式解封、更多門市恢復營業，配合美國市場持續暢旺挹注動能，有助帶動整體營收加速反彈。

美食-KY公布2022年5月自結合併營收15.43億元，較4月12.77億元成長達20.83％、較去年同期16.62億元減少7.17％。累計前5月合併營收76.77億元，較去年同期81.55億元減少5.86％。

美食-KY 5月營收顯著回升，年減幅較4月的21.13％大幅收斂，主要受惠中國大陸市場強勢反彈，5月營收月增達5成。同時，美國市場表現持續暢旺，單月營收連3月改寫新高，挹注合併營收成長動能。

美食-KY表示，美國市場買氣熱絡，來客數連月上升、客單價維持歷史高檔水準，帶動美國5月營收連3月改寫新高。中國大陸市場雖受封城影響，但受惠成功的產品組合及消費者支持，5月門市日均營收較4月顯著回升、亦優於去年同期表現。

美食-KY指出，中國大陸5月受封控暫時停業的門市數目雖較4月改善，但尚未完全恢復正常，因此當地5月營收雖月增達5成、但仍年減近2成。不過，上海自6月1日起正式解封，可望看到更多門市恢復營業，有助整體營收加速反彈。

美食-KY表示，美國市場今年前5月營收不僅較近2年顯著成長，亦較疫情前的2019年同期繳出雙位數成長。目前美國門市67家，但對合併營收貢獻達近30％，預期未來營業規模將持續擴張，為集團整體營運挹注強勁成長動能。