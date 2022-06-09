住展雜誌統計，北北桃竹今年1至5月各行政區新建案1字頭房價區快速消失，竟然只剩下2個區域還找得到成交均價1字頭的建案，比去年驟減4個。住展雜誌研發長何世昌表示，北北桃竹四大都會區近年1字頭房價區銳減，預估今年下半年可能只會剩下1個；主因是營造成本水漲船高轉嫁至房價所造成，以致於低單價區域漲幅比市中心來得大。未來購屋族即使到蛋殼區購屋，恐怕得適應2字頭、3字頭起跳的房價。

據住展雜誌統計，2018年至2020年北北桃竹新建案房價1字頭區域還有13、14個。但到了2021年，營造成本飆漲、缺工與通膨等因素愈演愈烈，建商普遍將增加的成本轉嫁至房價上，使1字頭房價區大量減少至6個。

2022年前5月，雖然遭遇到本土疫情大爆發，但1字頭房價區仍快速消失，竟然只剩下新竹縣關西、湖口兩個地方新建案還找得到1字頭。何世昌指出，今年前5月，湖口新案成交均價約19.6萬元／坪，距離2字頭只剩臨門一腳，預期下半年就會跟1字頭說再見了；湖口房市多仰賴在地人與工業區員工買盤，外來客極少，往年價格變動幅不大，但受到新竹房價飆漲帶動而出現跟漲效應。

關西前5月新建案成交均價約16.4萬元／坪，預期到今年下半年，關西將是北北桃竹唯一新建案房價1字頭的區域。由於關西房市較為封閉，外來客買盤比例極低，且因位置較偏、各項機能相對不足，而在地需求偏低，房價上漲力道較弱。

進一步觀察4個在今年告別1字頭房價區，即桃園觀音、楊梅，以及新竹縣新豐、寶山，4區域今年前5月新建案房價漲幅都高達二位數；其中，觀音漲約15％、楊梅漲約18％、新豐漲約21％，而寶山漲幅竟高達驚人的31％。

寶山雖然是竹縣偏鄉，但在台積電進駐設立研發中心和先進製程廠之後，宛如脫胎換骨般躍進，房價價短短不到半年時間大漲逾三成，而且漲勢似乎還沒有煞車跡象，預期漲勢會延續至Q3。