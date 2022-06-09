大車隊(2640)董事長林村田指出，大車隊持續推進多角化經營布局，今年5月本土疫情大爆發，不過，6月搭車人數已經慢慢上來，且未來國境解封、觀光旅遊復甦，搭計程車是剛性需求，對國門開放後大車隊表現相當樂觀，相信會有一波成長。

第一季營收6.28億元，年增18.9％，營業毛利2.97億元，年增14％，毛利率47％，營業利益1.28億元，年增23％，稅後淨利1.01億元，年增21.2％，每股盈餘1.78元，營收、毛利率、獲利都創下三高。

林村田表示，去年疫情後，本業派遣成長很大，第一季計程車媒合、廣告媒體業務營收持續穩定成長外，生活媒合服務營收同時大幅成長，是第一季創高原因，第二季雖然再次受到疫情影響，但他認為是短期因素，6月已經慢慢回流。隨全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，歐美國家與亞洲地區包含日本、南韓都持續開放邊境與鬆綁防疫措施，交通出行需求與各項實體活動都將大幅增加，同時疫情改變消費者習慣，因此可望促進交通出行、生活媒合服務單量躍升。

此外，台灣約9萬名司機，過去加入車隊不到40％，還有50％沒入車隊，透過疫情這段期間行銷，認同品牌車隊的司機陸續加入車隊，司機人數穩定小幅成長，還是正向發展。

大車隊非現金支付因為疫情因素，目前非現金支付已經從先前30％至今超過50％，林村田目標是朝70～80％前進。他也表示，以前刷卡很多是垃圾點數，希望大家多多利用55688 APP生活媒合平台，轉成有價值的點數，現在1年有1億金額約4萬趟次免費，希望銀行、電商等場域加入，大家以後搭計程車不用花錢。

為致力提升用戶體驗與黏著度，55688 APP生活媒合平台內的生活服務也不斷推出新服務與新活動，「潔衣家」為全台最大專業智能洗衣廠，強調洗前消毒靜置、高溫洗滌等流程，持續優化APP使用介面與推出四大超商寄櫥送洗件件100元，優惠活動加碼至6月底。近日國內疫情嚴峻，「生活大管家」上月率先業界推出「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成，並主動提供林口幼兒、托兒所園免費消毒，為台灣幼兒防疫貢獻專業。林村田指出，平台有龐大資料可以運用，會開放場域，讓其他商家一起進來推動，像是最近嘗試銷售農產品，除了幫助小農，消費者也可享有搭車金回饋，創造多贏。