台灣精星(8183)今天股東會通過每股配息1.25元。

台灣精星今天舉行股東會，儘管2021年全球持續受新冠肺炎變種病毒影響在解封與管制間調整，造成貨運塞港、電子零組件及關鍵零組件間供需失衡，但大陸新能源車市受惠於政府政策及產業發展的趨勢，新能源車占大陸整體車市已進入甜蜜點，精星深耕電動車產業多年，今年受益於大陸新能源車產業發展，車用產品明顯增長，工控產品亦受惠於大陸基礎建設需求及客戶全球佈局擴大，相關營收亦較前一年度大幅提升。

精星2021年合併營收為45.12億元，年成長53.53%，營業毛利為10.57億元，年成長73.61%，合併毛利率為23.44%，營業淨利為6.17億元，年增1.51倍，營業淨利率為13.68%，稅前盈餘為6.31億元，年增1.43倍，稅後盈餘為5億元，年增1.41倍，創下掛牌新高，每股盈餘為4.16元，今天股東會通過每股配息1.25元。

精星第1季稅後盈餘為1.75億元，年增81.37%，每股盈餘為1.46元；隨上海及昆山等華東地區工廠逐步恢復生產，車用電子/新能源及工控產品出貨增溫，5月合併營收回升至5.37億元，較4月增加33.12%，較去年同月增加70.13%；累計前5月合併營收為25.38億元，年增43.62%。