金屬矽是生產鋁合金錠的重要原料，為了提供消費者更容易掌控相關產業的行情動態，以及提供更豐富多元的參考資料，「CIP商品行情網」即日起新增金屬矽主要規格品項報價，並搭配有走勢圖、相關新聞，歡迎查詢或洽客服詢問2308-7111#5204新增品項報價:金屬矽#553 黃埔港 FOB 市場流通價 金屬矽#441 黃埔港 FOB 市場流通價金屬矽#421 黃埔港 FOB 市場流通價(商品行情網）