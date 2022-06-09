投信投顧業者近日大力遊說希望開放「勞退自選」，也有立委提案修正「勞工退休金條例」，希望納入勞退自選，近日有媒體調查立委對「新制勞退」自選的態度，全部113名立委中，共有65名立委回應，其中有8成認同開放勞退新選，但勞團今天召開記者會大力反對開放勞退自選，並提及「勞退基金」為維持老年生活基本所需，不應拿去做高風險的操作，否則如果沒有保證收益、到了要退休時虧損歸零，那勞工的退休生活怎麼辦？

據統計，截至去年年底為止，新制勞退已累積至3.1億元，其中有約1.3兆元由勞動基金運用局自營操作，其餘約1.8兆為委託民間代操，1.8兆中又有1.4兆為國外業者、國內業者為4000億元，其中去年12家國內業者因代操勞退新制收取10.1億元的經營管理費。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益表示，投信投顧業者多年疾呼開放勞退自選，重點就是希望操作更多基金，但勞工退休金開宗明義就是要增進勞工退休生活保障、保障勞工老年退休生活，如果要自提自選的話，投信業者可以推出更具吸引力產品吸引民眾選擇。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，目前沒有法規限制購買基金，如果投信業者要吸引投資，大可以提出推出保證收益類型、免手續費的商品，自然就會有人去選擇，也不用把腦筋動到勞退自選上。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，勞退新制的本意為讓職場離退的勞工可以確保其生活，為讓退休生活可以有支配的生活，如果開放勞退自選，又碰到如同金融海嘯景氣不佳、恐怕有很多老年人無法承受，如果又沒有保證收益，可能會有老年人上街抗議政府。

全產總、全金聯及勞陣3個勞團也指出，將動員勞工、工會團體把意見給所有立委，立委也應該更謹慎面對此議題。