「希望未來推動公司化不但要走得快，也要走得穩！」今（9）日是鐵道節，也是台鐵135周年，台鐵局長杜微表示，台鐵公司條例已經三讀通過，過去一年台鐵在安全改革上也做了很多，重大事故、一般事故以及一般故障事件件數都降低；期許今年台鐵準點率以超過95％為目標，不但要到平均值，也要到歷史新高。

杜微表示，過去一年台鐵在安全改革上做了很多，所以安全改革是現在早已經進行中。從去年6月一直到現在，台鐵重大事故從7件降到1件，一般事故從51件降到40件，一般故障事件從583件降至556件，降了27件，杜微說，雖然還有非常大努力空間，但安全改革台鐵沒有停下腳步，而是加速進行。包括SMS（安全管理系統）和第三方評鑑，都希望拿出很好的成績。

台鐵過去10年（2012年至2021年）平均準點率93.4％，杜微坦言台鐵的準點率還需要精進改善，歷經民國107年、108年重大事故，準點率降到92％，不過有逐步提升，今年1到5月94.81％，目標今年要過95％，期待不但要到平均值，也要到歷史新高。

翻開台鐵統計數據，準點率最好且唯一一次超過95％的是民國98年的95.31％，過去10年都低於95％，又以108年90.97％最低。不過台鐵準點率這麼高，和民眾感覺有些落差，主要是台鐵計算準點率的方式，是指「列車到達終點站延誤5分鐘以內者」，至於中途各站的誤點則不計入。

服務方面，杜微表示，旅客最近應該都會搭到EMU900、EMU3000等區間車或城際列車，可以感受到新車的便利舒適；許多舊車雖然大家懷念，不過今年6月29日之前會把使用40年的1200型、復興號、摺疊門莒光號等全部汰除。

杜微說，台鐵非常注重鐵道觀光這一塊，雖然疫情有些許影響，但去年到今年的觀光列車開行列次、旅客人數以及營收都是創新高，包括鳴日號、鳴日廚房、環島之星、郵輪式列車等有超過2萬人次搭乘，成長50％以上，營運額也超過2億，這對台鐵的未來十分重要。

杜微並表示，已經三讀通過的台鐵公司條例，會移走台鐵負債，現在部分車站的政策性虧損也會補貼，現職人員的職務保證以及對旅客的安全承諾，都寫入現在6月正在草擬的子法當中以及公司化推動的細節裡，今年下半年會和工會以及員工說明，「希望未來推動公司化不但要走得快，也要走得穩。」