台北一名人夫控訴，妻子反對兒子與離婚女子交往，長期言語辱罵兒子，還誣告兒子弒母、斷其金流，致使兒子承受巨大壓力，最終因心肺衰竭逝世，事後妻子又誣指他竊取兒子遺產，與兒子女友外遇等，使他徹底心死，向法院訴請離婚。台北地院審結，認2人婚姻已出現重大破綻無法維持，判准離婚。可上訴。

判決書指出，人夫主張於1976年與妻子結婚，育有2名成年子女，但2018年間妻子不能接受兒子與一名離婚女子交往，動輒以言語辱罵兒子及其女友，痛罵其女友非處女，他則尊重兒子決定，原想柔和說服妻子卻無用，妻子甚至狠心斷絕他與兒子的金流，拉攏女兒持續攻擊他和兒子，使他自2018年起搬離住家，長期接受精神治療。

人夫指出，妻子甚至借題發揮，瞎指兒子弒母未遂，但因情節過於荒謬，檢方僅開庭一次就予以不起訴處分，兒子也因長期被母親打壓，而染上精神疾病，兒子雖在他與親友支持下，順利於2019年初向女友求婚成功，卻不到半年內，就因心肺衰竭而逝世。

人夫控訴，他因處理兒子後事與妻子碰面，妻子竟又生事端，控告他涉嫌盜領兒子遺產與詐欺等罪嫌；此外，他經歷喪子之痛，倚靠信仰的教友與兒子女友陪伴才能勉強度日，但妻子抹黑他與兒子女友出軌，成為最後一根稻草，讓他毅然決定中止婚姻關係，向法院訴請離婚。

對此，人妻表示，是丈夫因兒子女友拋妻棄女，背棄夫妻同居義務在先，她至今仍認為，丈夫是受到他人操弄，認為雖兩人已分居4年，但丈夫須負起較大責任，不得主張要離婚。

台北地院審理後，法官認定起因為女方不接受兒子的女友，但婚姻出現破綻後，女方並未尋求理性方法解決，反而變本加厲對男方及兒子提起諸多訴訟，對親情撕裂更深，認定男方的確無法再與女方相處，婚姻已達無法回復之狀態，且女方須負較大責任，訴請離婚有理，故判准離婚。可上訴。