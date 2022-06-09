歐洲議會周三投票，支持了歐盟從2035年起，有效禁止銷售所有新的汽油和柴油汽車的禁令，並拒絕了削弱歐洲轉向電動車提案的努力。

該投票也支持了歐盟更重要的計畫，到2030年將碳排量從1990年的水準減少55%，該目標需要各個產業和部門一起快速地減碳。

部分議員希望削弱減碳的目標，也遭到否決。

該法律尚未定案，歐洲議會最後還需要說服歐盟各會員國對該提案的同意和支持。

然而此舉將加速歐洲轉向電動車。歐盟有另一項法律。要求各成員國安裝數以百萬個充電樁。

包括福特和富豪汽車都支持歐盟到2035年禁賣燃油車，福斯集團等汽車製造商也致力於在那一天在歐洲停售內燃機汽車。

然而包括德國汽車製造協會VDA在內的產業組織，也出面遊說議員反對2035年的目標，他們認為，有鑑於充電基礎設施推廣不足，承諾此一目標似乎太早了。

VDA發言人說，「我們的立場是透明的，我們的任務是與所有相關各方一起制定最好的解決方案」。