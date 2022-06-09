韓國現代汽車9日指出，當地已經進行兩天的大貨車駕駛抗議示威，已經影響到自己在韓國的車廠正常運作。長久以來，這些已被缺料耽誤生產進度的汽車工廠，現在又碰到大罷工事件，對現代汽車來說可真是落井下石。

7日，韓國職業大貨車司機團結工會(CTS)內的2.2萬名會員中，約有6,500位搶在拂曉時刻，就開始進行全韓各地串聯大罷工。柴油價格飆升下，這些職業大車駕駛的訴求，就是希望當地政府能確保基本薪資。

從大罷工那天韓國下午2點起，部分大卡車駕駛就停止運送給現代在蔚山地區內5家車廠汽車零組件。隔1天的8號，本來汽車零組件就不夠用的這些生產工廠，現在更是完全斷炊，因此現代新車生產線也被迫停止。

據悉，現代汽車在位於首爾東南方，大約410公里的工業城市蔚山內5家車廠，平均日產能約6,000輛，涵蓋17種不同車款，像是豪車Genesis GV80休旅，還有現代力推的純電IONIQ 5休旅等。

不過，現代汽車並沒有揭露目前還在進行的這起大罷工事件，所造成的具體營運影響，像是損失金額以及新車產量等等。現代汽車的車廠滿天下，韓國就有7家，在全球各地更有11家之多。