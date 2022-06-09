【旅奇傳媒/記者-張偉浩】2022城市博覽會即將於6/10至6/19登場，本次活動透過各展區特色展現，完整呈現基隆如何以豐富的文化底蘊為基礎，設計和都市規劃為工具來創造未來城市，並作為其他城市的典範。而整體策展規劃也將納入民眾參與的共創體驗，在博覽會前期，運用新媒體的影響力，讓旅居在外的基隆遊子、基隆住民及正在基隆就讀的學生，在線上參與文字、圖畫、影像募集等活動交流，另外也透過辦理藝術創作、文化走讀等活動，帶領大眾認識基隆的文化與日常。博覽會期間，也將在太平山城規劃系列活動來響應和串聯博覽會內容。

▲起點城市未來願景－《山海洄游》。 圖：基隆市政府／提供

基隆市長林右昌表示，亦透過此次博覽會打造基隆城市品牌、建立在地選品店，邀請本市商家參與；市府將協助店家開發特色商品、導入宣傳資源，並藉由活動推廣及販售文創好物，為本市帶來更大的消費市場。故本次博覽會將是一場集眾人之力，全體參與的光榮展現，期待為城市再造注入活力，創造市民對基隆的新認同感。

博覽會以國家高度策劃，整合基隆市建設資源、串連並規劃各展區觀光亮點，構築基隆為台灣未來的窗口、首都圈核心的文化生活與風格，期待藉此讓大眾看見基隆成為全台灣城市發展的典範及指標。目前已規劃A、B、C 三大主展區與1個衛星展區。

【A展區】聚焦基隆的翻轉 文化治理與市民共創等核心

A展區特色為呈現基隆市港中心透過市政建設的翻轉改變，內容聚焦於基隆的翻轉、文化治理與市民共創等核心內容，並連結港城丘的地理特色。本區亮點以西二倉庫、舊火車站、太平國小、國門廣場和海洋廣場等為策展範圍，結合光雕展演、海上看展、國際級公共藝術和戶外表演活動等，轉運站大頂棚下將邀請基隆在地商家參與，打造城市選品店。

原西二倉庫、太平國小創生基地等策展籌備持續進行；原台鐵舊火車站、基隆港東岸旅運中心等場域，也因活動日期調整而納入整體規劃，讓城博會的展出內容更為豐富多元。活動期間亦結合光雕秀展演、國際級公共藝術等，讓參觀民眾對基隆城市的改變刮目相看。

▲水先引光－基隆新地標示意圖。 圖：基隆市政府／提供

【B展區】辦理萬國市集 呈現基隆市多元文化風情

B展區範圍則是從漁會正濱大樓、正濱派出所、正濱漁港延伸到和平島。本區將辦理潮藝術、基隆飲食特色展、飲食主題市集、大基隆考古展示、原民市集、海派浪漫光雕秀等活動。主展館為漁會正濱大樓，將結合本市潮藝術策展，戶外則辦理大基隆。市以及正濱海口味市集，呈現本市多元文化風情，在此可以品嘗到異國經典美食。

夜間規劃海派浪漫光雕秀－以2020年光雕秀活動為基礎，於博覽會期間在正濱漁港色彩屋展演光雕活動，點亮和平島一帶，同時結合市集活動等，使城博會期間該區再次活絡；而鄰近的原住民文化會館將配合活動期間辦理特展，並於會館外廣場打造假日原民市集，呈現原民的特色與活力。

▲潮藝術作品－透抽的指引。 圖：基隆市政府／提供

▲漁會正濱大樓。 圖：基隆市政府／提供

【C展區】策展場域以海科館為軸心 「聽見海洋多元的聲音」為主軸

C展區策展場域以海科館為軸心，往北至潮境公園，往東到望海巷漁港，本區以「聽見海洋多元的聲音」為主軸，以不同樂曲結構代表基隆傳統漁村轉型的各個階段；搭配著不同的地景聲音，帶領民眾進入人海關係演進的時間長廊中；探索人們由為了生存必須取之海洋的「生存」模式到環保意識抬頭，尋找和海洋和平共生的「生活」，一直到追尋並實踐海洋資源永續的「生命」復育過程。

▲潮藝術作品－透抽的指引。 圖：基隆市政府／提供

本展區除了C展區主題展覽外，另有各式活動搭配，皆以海洋活動為主軸，如：風光語海里海生活節、8K影像劇場、潮境方舟以及海科夜未眠光雕秀等等各項精彩活動，展現C展區和海洋密不可分的關係，希望來參與的民眾能找回人們與海洋之間的共鳴，以基隆為起點，聽見多元且充滿歷史及生機的海洋樂章。

【副展區K】山海之光劇場表演 「穿越基隆的時空」靜態展覽

副展區K範圍包含沙灣歷史文化園區與要塞司令部，於博覽會期間將辦理山海之光劇場表演、要塞司令部多媒體互動策展、海洋大學「穿越基隆的時空」主題靜態展覽與本市文化局110年文創輔導成果展示、親子主題書店、文資點導覽、互動式親子活動、大型藝術裝置陳設、藝術家進駐、街頭藝人、基隆特色小吃、胖卡餐車等活動。

▲市集概念圖。插畫／米力。 圖：基隆市政府／提供

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▲海科館。 圖：基隆市政府／提供