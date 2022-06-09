【旅奇傳媒/編輯部整理】基隆市的國門廣場自6月6日起正式啟用，市長林右昌晚間來到國門廣場「開箱」噴泉水舞，繽紛炫目的水舞聲光秀，吸引許多路過的市民駐足觀賞；呼應城市博覽會「起點城市」的主題，未來水景常時態將以鏡面呈現，特定時段或配合活動與節慶將有水舞展演。 市府都市發展處說明，國門廣場水舞是水景設計的附加效果，未來配合基隆市重要活動與節慶，水舞將增添國門廣場活動元素。即日起至城博期間，水舞將於每日18:30、19:30及20:30各展演5分鐘，另外在17時至21時每整點報時50秒。

▲呼應城市博覽會「起點城市」的主題，未來水景常時態將以鏡面呈現。 圖：基隆市政府都發處都市設計科／提供

國門廣場設計師宋鎮邁在當初的競圖時提出「零點廣場」概念，零點是指基隆從建港以來，就是台灣通往世界的客廳。基隆是水路起點、鐵道起點，更是縱貫線鐵路與公路零點。基隆是台灣現代化的窗口與起點，1891年基隆火車站啟用，水景所在地在為站前廣場，圓環雕像象徵不同時代的政治社會價值。

▲水景所在地在為站前廣場，圓環雕像象徵不同時代的政治社會價值。 圖：基隆市政府都發處都市設計科／提供

都發處指出，未來基隆將是個海洋城市、人本城市。因此市府透過「市港再生標竿計畫」整合規劃，歷經七年的打造，在這極為繁忙的交通心臟區，一步一步穿針引線，編織出下個世紀的基隆風貌。未來國門廣場水景配合基隆地標、城際轉運站山海鳴光公共藝術，打造彩色、炫麗的台灣頭。

基隆市政府進一步表示，國門廣場水景用圓的水鏡回應過往站前格序，更是基隆作為台灣頭起點城市的壯志。水景各整點水舞呈現海洋城市的魅力。基隆不應是由少數人定義的城市，而是大眾一起生活、定義的城市。

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