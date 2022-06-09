玉山盃青棒賽昨8日進行勝部冠軍戰，由東石高中組成的嘉義縣隊因9名球員確診，中華民國棒球協會宣布嘉義縣退出比賽，教練陳聯豐透露，這次有機會打進前4強，退賽後選員們都哭慘了，因球員們被篩陽前全無症狀，看到兩條線時大家都傻了！

陳聯豐說，棒協先前曾公告COVID-19防疫規範，各隊快篩陽性球員達8人以上，就無條件退出賽事，7日因一名球員胃痙攣不適，棒協通報救護車送醫，院方查覺他有些微發燒，結果PCR採檢陽性，當時棒協要求昨天出賽前，需全隊快篩，結果有8人快篩陽，完全出乎意料，加上人數超過棒協規範的8人，不得不退賽。

陳聯豐說，這次有20名球員北上參賽，已北上一個禮拜，全程團進團出，除了比賽就是待在飯店裡，連便當都外送，不清楚球員在哪裡被感染，昨已請家長北上將球員先接回家，除確診孩子先隔離7天，其他孩子也在居家隔離中，預計4天後請大家再快篩一次。

目前東高組成的嘉義隊在本屆玉山盃青棒賽已打進前8強，陳聯豐指很有機會打進前4強，所以退賽後隊員們很難過、都哭了，接下來要視何時復課以及學生健康狀況，再規畫何時恢復訓練。