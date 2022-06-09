酒駕男半小時內擦碰撞6輛自小客 吃上公共危險罪嫌及6輛車損求償

「酒駕儼如不定時炸彈！」豐原區40歲的游姓男子，昨天深夜11時32分，酒後開車行經豐原區圓環東路時，先擦撞到停在路邊的3輛自小客車後，再左轉到田心路二段，又擦撞到停在路邊的2輛自小客車後，再碰撞1輛對面車道等紅燈的自小客車。警方於30分鐘內迅速追緝到案，全案依公共危險罪嫌，將游男移送台中地檢署偵辦。

警方調查，游姓男子於昨天深夜11時32分，酒後開車行經豐東派出所轄區豐原區圓環東路時，先碰撞停在普豐精舍前方路邊的3輛自小客車；游男碰撞後並未下車查看，民眾發現向豐東派出所報案。

游男駕車沿圓環東路再左轉田心路二段時，因幅度過大又擦撞右側停在田心路二段旁兩輛自小客車，游男緊急將方向盤轉左，卻又碰撞對面車道一輛正在等候紅燈的自小客車，因衝撞力道過大冒出白煙才停住，轄區合作派出所獲報前往處理。

游男經警方現場實施酒精濃度呼氣檢測，酒測值超過法定標準！游男酒後開車於30分鐘內，連續擦碰撞6輛自小客車，橫跨豐原分局的豐東、合作兩派出所；全案警方依公共危險罪嫌，將游男移送台中地檢署偵辦外；游男還將面臨6輛遭他酒駕碰撞車損的求償。

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