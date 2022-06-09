比奢華！台北遠東香格里拉外帶餐盒再推新選擇，推出三款奢華版六宮格主題餐盒，選用台灣當季在地優質食材以及質感環保木盒，將各餐廳的經典菜色精緻呈現，包含「ibuki 日式鰻魚餐盒」、「香宮烤鴨粵式餐盒」、以及「遠東Café東南亞風味餐盒」，每天午餐及晚餐皆有供應，讓饕客宅在家防疫也能盡享五星級奢華美饌。

ibuki推出的日式鰻魚餐盒，夏日食鰻消暑補元氣是日本傳統節氣飲食，這款以ibuki日本料理餐廳招牌菜色之一的鰻魚為主菜，烤鰻魚的靈魂醬汁是以鰻魚骨、冰糖、清酒熬製四小時而成，再悉心烘烤鰻魚收汁入味，搭配來自花蓮有機五穀米，還有多樣以在地食材變化的日式風味配菜，每款菜餚相互襯托呼應，完整展現ibuki懷石料理的精緻細膩。

遠東Café推出的東南亞風味餐盒，這款餐盒囊括遠東Café自助餐廳的東南亞風味佳餚，將泰國、新加坡、馬來西亞等多國經典特色美食，運用煎、煮、炒、炸不同烹調手法，完美呈現其獨具風味的酸、甜、香、辣。以馬來西亞仁當牛肉作為主菜，非常下飯。

香宮推出的烤鴨粵式餐盒，精選連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳之特色料理，展現經典粵式風華，包含到香宮必點的招牌脆皮烤鴨，選用宜蘭櫻桃鴨，以繁複的北京正宗烤鴨工序製作而成，荷葉臘味糯米飯採用來自彰化的糯米包裹荷葉蒸煮，配上廣式臘腸，兼具視覺與味覺享受。